No tienen esa lógica de que el libro se convierte en el programa del curso. Por ello ha causado desconcierto , estimó Díaz Barriga.

Subrayó que los nuevos textos responden a los planes y programas de estudio.

“Veo que mis colegas dicen: ‘Es que no hay matemáticas’. No hay matemáticas si uno busca la lección uno, la lección dos o la lección tres. Pero yo, revisando el libro de cuarto de primaria, encuentro una serie de temas matemáticos que no están aislados como temas matemáticos”.

Por ejemplo, indicó, figuras geométricas a partir de la forma que tiene un estómago, o pesos y medidas a partir del tiempo que tarda la ingesta estándar de alimentos , detalló Díaz Barriga.

Por ello, añadió que el rechazo a los nuevos libros de texto gratuitos se explica por una carga ideológica y de oposición al gobierno.