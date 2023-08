Bien lo detalla el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, en entrevista con La Jornada (Andrea Becerril): los trabajadores presentaron la queja ante Estados Unidos, porque en el país, después de tantos años de lucha y penurias, no encuentran respuesta de las autoridades que no se atreven a obligar a Larrea a sentarse a la mesa de negociación. En una situación extrema, el conflicto se resolverá fuera de México; la decisión del gobierno federal de rechazar el MLRR para resolver la huelga en la mina San Martín viola ese pacto y representa un nuevo golpe para los trabajadores, que desde hace 16 años han padecido reiteradas violaciones a sus derechos laborales .

Por ello, solicitó al presidente López Obrador que revise esa decisión y rectifique, a fin de que se haga justicia a los mineros. México firmó el capítulo laboral del T-MEC y ahora no puede desconocerlo y sostener que no procede. Ojalá decida rectificar, porque los mineros no van a esperar otros 16 años y acudirán a otras instancias internacionales en demanda de la justicia que aquí no encuentran . Los trabajadores decidieron acudir a Estados Unidos, donde las autoridades durante año y medio revisaron a detalle el caso y encontraron que hay violación reiterada a los derechos de huelga, de contratación colectiva, de libertad sindical y llevaron la queja al MLRR y ello nada tiene que ver con la soberanía . Falso, subraya, que en el caso de Sombrerete no haya relaciones comerciales con Estados Unidos, cuando en aquel país Grupo México tiene su matriz Asarco y a él exporta su producción minera .

Las rebanadas del pastel

Previsible: por doquier brota mugre en el Frente Amplio por México. Qué se podía esperar con el antecedente de las firmas falsas del Borolas y Margarita.

Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com