os orquestadores de la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez no le han podido o no le han querido regalar un proceso interno de convalidación que la fortalezca y legitime. Todo lo contrario: ni siquiera ha terminado la primera fase de dicho proceso y ya han saltado, destempladas, las acusaciones cercanas al fraude electoral que estarían cometiendo las estructuras partidistas para allegar registros ( firmas ) a los precandidatos predestinados a ser perdedores en lo presidencial pero que, con este inflamiento de última hora, podrán alcanzar diputaciones y senadurías a costa de la hidalguense que, de no llegar a Palacio Nacional, como parece cantado, sería la única participante que se quedara sin ganancia real.

A diferencia de la rutina corcholatera cuatroteísta, que transcurre sin visos de división, apegados los participantes al libreto, si acaso Marcelo Ebrard jugando a la rebeldía menos que simbólica, el proceso del Frente Amplio se ha desarrollado con notable impericia política en cuanto al propósito final, la imposición de Gálvez como triunfadora oficial.

En el fondo, ese desaseo político obedece al carácter contranatura de tal alianza electoral y, sobre todo, a la enraizada cultura política del agandalle, el chantaje y el fraude electoral (interno o externo) que han caracterizado históricamente al PRI (¿qué esperar de Alito Moreno y Rubén Moreira?) y al PRD (Los Chuchos: no hay necesidad de decir más), pero también al PAN en etapas muy definidas (el foxismo creelista y Calderón en 2006 como ejemplo contundente; el cártel inmobiliario de la CDMX y gobernadores como Cabeza de Vaca, por dar ejemplos más cercanos a la etapa de Marko Cortés como líder blanquiazul).