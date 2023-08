R

esultó muy acertado el personaje garganta profunda que informó al presidente López Obrador que Xóchitl Gálvez sería la candidata presidencial del Frente Amplio. El 3 de julio dio a conocer la filtración en la mañanera, pero ya la tenía –dijo– desde 15 días antes o más. Anticipó que el proceso de selección del Frente, compuesto por el PAN y los despojos del PRI y el PRD, iba a ser una farsa, porque ya era una decisión tomada por los machuchones que aportarían recursos. También estaban de acuerdo los medios de información y conductores que responden a esos intereses. La confirmación de lo revelado por garganta profunda vino por una vía inesperada, el ahora ex senador panista Jorge Luis Preciado. Todo está arreglado –señaló– para que a la siguiente fase, cumplido el requisito de los 150 mil apoyos, sólo pasen los panistas Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Francisco García Cabeza de Vaca; los priístas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, y el perredista Silvano Aureoles. Al final de la segunda etapa, el 1º de septiembre, seguirán Xóchitl, Creel y Paredes, y, finalmente, la encuesta del día 3 del mismo mes favorecerá a Xóchitl. El ex senador colimense Preciado, tras 29 años de militancia, renunció al PAN y reveló que a los dirigentes de los tres partidos no les interesa la elección presidencial, sino sólo ver cuántas plurinominales van a poder meter al Congreso. Hizo un balance del desempeño de Marko Cortés; ha perdido todas las gubernaturas y las Cámaras. Aunque no lo mencionó, habrá que recordar que también perdió una elección presidencial porque fue el coordinador del candidato Ricardo Anaya en 2018. La postulación de Xóchitl, aparte de desprestigiar al supuestamente proceso democrático, motivará una deserción masiva de priístas en la República.

El Tribunal