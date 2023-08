Sostuvo que al promover la iniciativa de Zelensky como la única posible, Ucrania y Occidente menosprecian el importante significado de las propuestas de paz de otros países (una de las primeras, formulada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador) y monopolizan el mero derecho de presentarlas .

Reiteró que Rusia está abierta a una solución negociada y dispuesta a responder a propuestas realmente serias .

En opinión de la cancillería rusa, para lograr un acuerdo verdaderamente integral, sostenible y justo se requiere que el régimen de Kiev deponga las armas y cese sus ataques terroristas , así como que sus patrocinadores occidentales dejen de suministrar armas al ejército ucranio.

Además, Ucrania tiene que asumir el estatus de país neutral y desnuclearizado y, sobre todo, aceptar lo que el Kremlin denomina nueva realidad en el terreno , es decir, la pérdida de las regiones de Donietsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, anexionadas por Rusia.

Palabras más, palabras menos afirmó lo mismo el vocero de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, al responder al New York Times, en el reportaje Putin’s Forever War (La guerra eterna de Putin) publicado ayer, que Rusia no tiene la intención de conquistar más territorio ucranio: No. Sólo queremos controlar las tierras que están inscritas en nuestra Constitución como nuestras .

Al responder con un ultimátum inaceptable a otro similar en su contra, Rusia y Ucrania sólo confirman la conclusión que sacó no hace tanto uno de los más importantes asistentes a la reunión de Yeda, el diplomático chino Li Hui, ex embajador en Moscú y enviado especial del líder chino, Xi Jinping, para la crisis de Ucrania, tras visitar las capitales rusa y ucrania: ninguno está preparado para negociar la paz.