Ap

Periódico La Jornada

Martes 8 de agosto de 2023, p. 21

Minneapolis. Tou Thao, el último ex policía de Minneapolis condenado en un tribunal estatal por su papel en el asesinato del afrodescendiente George Floyd, fue sentenciado ayer a cuatro años nueve meses en prisión.

Thao testificó que sólo sirvió de cono de tráfico humano cuando impidió el paso a transeúntes preocupados que se reunieron cuando el ex oficial blanco Derek Chauvin, se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante nueve minutos el 25 de mayo de 2020. Otros dos policías también se hincaron sobre el detenido y Thao los protegía, como mostró el video grabado por un transeúnte.

El asesinato provocó protestas en todo el mundo contra las prácticas de racismo y brutalidad de la policía.

En su audiencia, Thao declaró: Yo no cometí estos crímenes. Mi conciencia está tranquila. No seré un Judas ni me uniré a una multitud en autopreservación ni traicionaré a mi Dios .

En mayo, el juez del condado Hennepin, Peter Cahill, encontró a Thao culpable de ayudar e incitar un homicidio involuntario en segundo grado, pues ayudó a que sus colegas siguieran sometiendo a Floyd, e impidió que personas que presenciaron el asesinato, entre las que había un técnico de emergencias médicas, se acercaran al detenido.