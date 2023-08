Ap y Afp

Periódico La Jornada

Martes 8 de agosto de 2023, p. 20

Puerto Príncipe., Con el rostro cubierto miles de personas marcharon ayer por la capital haitiana para exigir protección ante la violencia de las pandillas que saquean los barrios de la capital, Puerto Príncipe, y otros puntos de Haití.

La vida cotidiana de los haitianos se ha visto alterada por la incesante violencia de las pandillas, lo que ha empeorado la pobreza en todo el país, que espera de una decisión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el posible despliegue de una fuerza armada internacional.

¡Queremos seguridad! , coreó la multitud durante su marcha de más de dos horas desde la conflictiva comunidad de Carrefour-Feuilles hasta Champ de Mars, en el centro de la ciudad, para luego dirigirse a la residencia oficial del primer ministro, Ariel Henry, donde la policía dispersó a los manifestantes con gas lacrimógeno.

No puedo trabajar, no puedo salir. Me siento prisionera en mi propia casa , acusó Wilene Joseph, vendedora ambulante de 36 años y madre de dos hijos que se unió a la marcha.

Me preocupa que le disparen a mis hijos (de 5 y 7 años) porque las balas vuelan sin cesar en todas direcciones , denunció Joseph, quien subrayó que esta situación es inaceptable .

De acuerdo con expertos, desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 las pandillas han tomado el control de 80 por ciento de Puerto Príncipe, matando, violando y sembrando el terror en comunidades que de antemano sufrían de pobreza endémica.

De enero a marzo, más de mil 600 personas fueron asesinadas, heridas o secuestradas, un aumento de casi 30 por ciento en comparación con los últimos tres meses de 2022, según el informe más reciente de la ONU.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reportó un aumento alarmante en los secuestros, con alrededor de 300 casos confirmados de mujeres y niños en lo que va del año, casi igualando el número reportado para todo el año pasado y casi tres veces el total de 2021.

Agregó que el secuestro deja cicatrices físicas y sicológicas duraderas, y recordó que tanto los menores como las mujeres en el país caribeño están expuestos a una violencia inimaginable.

Las mujeres y los niños no son mercancías. No son moneda de cambio , alertó el director regional para América Latina y el Caribe, Garry Conille, en un comunicado. Y agregó: “las historias que escuchamos de los colegas de Unicef y de nuestros colaboradores en el terreno son impactantes e inaceptables.

La tendencia creciente de secuestros es en extremo preocupante, y amenaza tanto al pueblo de Haití como a quienes han venido a ayudar , sostiene el funcionario de Unicef.