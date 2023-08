Ayer en su conferencia mañanera, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Hernández Martínez, dijo que su gobierno ha coadyuvado con la seguridad, con la policía preventiva; nos toca fortalecer la institución y que los conflictos sociales no se queden en delitos del fuero común .

La morenista recordó que ella ha sido parte de organizaciones de transportistas en esta capital y que la violencia contra ese gremio no es reciente se ha padecido desde hace más 15 años. Lamento mucho lo que está sucediendo, pero no vamos a claudicar en lo que me toca hacer; por eso salimos todos los días a la calle a generar confianza. Chilpancingo es del pueblo y vamos a reconstruir el tejido social , dijo.