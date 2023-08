Periódico La Jornada

Martes 8 de agosto de 2023, p. 9

Hola, amigos. Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y mi mujer. Ya estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto, y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Un abrazo muy muy fuerte para todos y gracias a todos los que habéis intentado saber si era verdad esta cosa . Éste fue el mensaje que el cantautor español José Luis Perales, reconocido desde hace décadas en Latinoamérica, dio en sus redes sociales tras la noticia falsa de su deceso ayer, que varios medios de comunicación anunciaron como real. Perales, uno de los cantantes españoles más conocidos ha fallecido a causa de un infarto . La noticia aparentaba ser solamente un rumor porque ningún familiar o amigo lo confirmó.