Martes 8 de agosto de 2023, p. a10

Ricardo Ferretti fue cesado de su cargo como técnico de Cruz Azul. Por primera vez en 32 años de carrera, el brasileño recibió la negativa de los directivos que lo contrataron para continuar al frente del equipo en una temporada todavía en disputa.

Eliminado de la Leagues Cup en los dieciseisavos de final y con el equipo en último lugar de la Liga Mx, luego de tres derrotas consecutivas, Ferretti acudió a las instalaciones de La Noria con el compromiso de reunirse en una de las oficinas junto al director deportivo Óscar Pérez.

El encuentro, según testigos, fue breve y poco ceremonioso. Después de la práctica con la mayor parte de su plantel, el brasileño advirtió que su salida estaba consumada al ser notificado por su directiva. No todos en la casa club de La Máquina estuvieron enterados, por lo que no alcanzaron a despedirlo. Eso incluye a elementos de seguridad y personal de limpieza.

A bordo de un coche de la marca alemana Mercedes-Benz, el hombre de 69 años tomó la avenida Camino a Santiago con dirección hacia el hotel de concentración de La Máquina, ubicado al sur de la Ciudad de México, sin querer ofrecer declaraciones. Horas antes, en un comunicado difundido en sus redes sociales, el club hizo oficial su salida y valoró toda la experiencia aportada a nuestros jugadores y el cariño brindado a la afición , enseñanzas que dejarán huella en futuras generaciones .