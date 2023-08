De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 7 de agosto de 2023, p. 15

En el debate sobre los nuevos libros de texto gratuitos, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, dijo que las críticas forman parte de una estrategia política de la oposición y no responden a una genuina preocupación por la educación.

El PRI en el Senado exigió la comparecencia de la secretaria de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, para que explique ante el pleno cameral, los cambios a los ejemplares.

Es necesaria información oportuna y suficiente sobre su contenido, su diseño, la forma en que se han distribuido en el país, las personas que participaron en su elaboración, el control de calidad, los fundamentos científicos y pedagógicos empleados, agregó al hacer un llamado al partido mayoritario y a sus aliados, a no bloquear la comparecencia, porque está en juego el futuro de los niños .

Mier pidió no engañarse; este no es un tema educativo, sino político, apuntó, tras criticar el llamado del dirigente del PAN, Marko Cortés, a quitar hojas de los textos, pues lo hizo sin sustento técnico, toda vez que no tiene formación pedagógica ni los estudios que avalen sus comentarios.

El morenista exhortó a escuchar a los profesionales de la educación, para que ellos evalúen el contenido de estos materiales.