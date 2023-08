Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Lunes 7 de agosto de 2023, p. 12

El dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, advirtió que la decisión del gobierno federal de rechazar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del tratado comercial de América del Norte (T-MEC) para resolver la huelga en la mina de Sombrerete, Zacatecas, viola ese pacto y representa un nuevo golpe para los trabajadores, que desde hace 16 años han padecido reiteradas violaciones a sus derechos laborales.

Solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que revise esa decisión y rectifique, a fin de que se haga justicia a los mineros.

Dijo que los trabajadores presentaron la queja ante Estados Unidos porque en el país, después de tantos años de lucha y penurias, no encuentran respuesta de las autoridades, que no se atreven a obligar al empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México, a sentarse a la mesa de negociación. En una situación extrema, el conflicto se resolverá fuera de México, sostuvo.

El senador de Morena consideró que los argumentos de las secretarías del Trabajo y de Economía no tienen sustento, pues nuestro país, con Estados Unidos y Canadá, firmó el capítulo laboral del T-MEC y no pueden ahora desconocerlo y sostener que no procede.

Réplica a Buenrostro

En entrevista, se refirió a declaraciones recientes de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, quien estimó que en el caso no aplica el Mecanismo Laboral del T-MEC, ya que la huelga en Sombrerete estalló antes de la firma del tratado, la empresa propietaria no tiene relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá y la soberanía mexicana se vulneraría si el país acepta que el conflicto lo resuelva otro Estado, cuando ya hay una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en favor de los trabajadores.

Gómez Urrutia resaltó que es verdad que la JFCA emitió un laudo el pasado 22 de junio, en el que da la razón a los mineros de Sombrerete y obliga a Grupo México a pagar salarios caídos y reinstalar a los trabajadores.

Sin embargo, advirtió que el fallo vino después de que Estados Unidos hizo público que llevaba la queja al Mecanismo de Respuesta Rápida y hasta el momento las autoridades laborales no han hecho nada para que se ejecute la resolución.