De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 7 de agosto de 2023, p. 6

Como un poco rara , calificó la senadora y aspirante a la Presidencia por el Frente Amplio por México Xóchitl Gálvez el cambio que se hizo a la plataforma para dar de alta firmas con la credencial de elector, y que se hace masivamente, porque algunos de sus contrincantes que no andan en la calle ya tienen más de 100 mil firmas.

He recorrido 18 estados, le he echado todas las ganas buscando las firmas y veo que hay personajes que ya tienen 100 mil firmas, pero no están en la calle buscando el apoyo. Siento que empezó a haber alguien que está juntando muchas firmas para los candidatos, sin hacer el proceso ciudadano que nosotros sí estamos haciendo.