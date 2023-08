Las japonesas –capaces de llegar al área rival en tres pases, y que incluso cuando andan erráticas ganan con dos goles de ventaja– marchan con paso perfecto y demuestran que no fue casual el título logrado en Alemania 2011. Las Nadeshiko, junto con España, Suecia y Holanda, esperan a los otros clasificados a cuartos de final... Son de talla similar a las mexicanas y comprueban que no es necesaria la complexión de las europeas y estadunidenses para imponerse en buena lid, brillar y llenar estadios.

Para la posteridad quedan estampas memorables, como el gol olímpico de Irlanda, un agradable equipo de Haití, las lágrimas del adiós de la brasileña seis veces mundialista, la increíble Marta. La canadiense cinco copas, Christine Sinclair, de 40 años, quien se retira como campeona de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y un Estados Unidos al que le urge un recambio, se va frustrado por no lograr su tercer cetro al hilo; no obstante, ha sido punta de lanza en la lucha por la igualdad de género y es el equipo con más soccer moms: Crystal Dunn, Alex Morgan y Julie Ertz.

El certamen de Oceanía está resultando el gran escaparate del futbol moderno, en el que las atletas exhiben un juego vertical, veloz y altamente efectivo. Con sorpresa dijeron adiós no sólo Estados Unidos, sino también Canadá, Brasil, Alemania y Noruega. Otros equipos que también cargaban con la etiqueta de favoritos, como Francia, España e Inglaterra, han batallado más de lo imaginado ante adversarios carentes de figuras, pero irreverentes, toda entrega y lucha, que han dejado un grato sabor y la certeza de que viene lo mejor.

enovar o fenecer dice la consigna... y Estados Unidos murió. El tetracampeón del mundo dejó vacante el cetro en el Mundial Femenil Australia-Nueva Zelanda y se marcha con su cauda de rutilantes estrellas. Es el adiós de Megan Rapinoe, ahora en el banco de suplentes, y de Julie Ertz. El equipo de las barras y las estrellas no tuvo la energía necesaria para frenar los bríos desbordados deotros equipos, cuya pujanza y dinámica las desplazó sin remedio. En Melbourne, las suecas se encargaron de despacharlas a casa.

La Leagues Cup bien podría llamarse el torneo de Messi y sus amigos , el atacante rosarino del Inter Miami lució con un doblete en tiempo regular y en un partido de locura se echó al equipo al hombro y logró el empate frente al Dallas para forzar a la definición en tiros penales, donde fue un inspirador para lossuyos ¡y salvó el negocio!... En tanto, los conjun-tos mexicanos sucumbieron en gran medida por practicar un estilo de juego rancio, obsoleto, aferrado a tener el balón nomás para desgastarse en pases laterales intrascendentes.

Enseguida aparecen técnicos como Ricardo Ferretti (en riesgo de cese, por cierto), que tras ser eliminados entonan la cantaleta oxidada: Si un equipo merecía ganar, era el mío, no me queda ninguna duda... , nomás porque sus pupilos tuvieron más tiempo el balón o llegaron más veces al frente. Otra revelación que deja el torneo que se disputa en Estados Unidos: Pachuca y Atlas, recientes monarcas de la Liga Mx, quedaron fuera por su inefica-cia desde los 11 metros; si entrenan dos horas diarias, sería bueno que se apliquen otra más en la práctica de tiros penales.

También están los que se quejan por no jugar en terreno neutral o de ida y vuelta, como Antonio Mohamed y Nicolás Larcamón. No tienen razón, de antemano conocían las condiciones; además, los clubes mexicanos, en cuanto a público, son casi locales. El triste León, campeón de la Concachampions, no tuvo el empaque necesario para mostrarse como tal. Las Chivas, líderes en casa luego de tres fechas, hicieron el ridículo. Para colmo a Rayados y Tigres les toca eliminarse entre sí, quedan dos cartas serias: América y Toluca.

Se mencionó que podrían adelantarse partidos de la fecha 4 de la Liga Mx entre los eliminados, pero Concacaf quiere que toda la atención se concentre en la Leagues Cup, torneo sin interés para muchos aficionados instalados a ambos lados del Río Bravo, entonces no será posible, y los equipos empiezan a entumirse o a lamer sus heridas… Monterrey y América lloran las lesiones por jugar en pasto artificial y por desgaste de Germán Berterame y Henry Martín... lo importante es que Messi exigió no jugar en cancha sintética.