Aunque se han logrado reducir los arsenales nucleares en los últimos años, aún se calcula que existen unas 12 mil 500 bombas nucleares, con 89 por ciento de éstas en manos Estados Unidos y Rusia, reporta el Federation of American Scientists (fas.org). Estados Unidos sigue invirtiendo en su capacidad apocalíptica; un nuevo informe del Congreso calcula que Washington gastará unos 756 mil millones de dólares en sus armas nucleares en la próxima década.

Y en Washington existen planes para usar este arsenal. Poco antes de morir en junio Daniel Ellsberg –el analista militar del Departamento de Defensa quien filtró los Papeles del Pentágono, acto que ayudó a acelerar el fin de la guerra en Vietnam– comentó en entrevista con Democracy Now que permanecen vigentes planes militares contemplando una guerra para destruir tanto a Rusia como a China. “Esto es una locura… la creencia que si atacamos (con armas nucleares) primero sería menos peor que si lo hacemos segundo” es justo lo que podría ser detonado con la guerra en Ucrania “o sea, que la mayoría de la vida en la Tierra sería extinguida como parte de la pugna por el control de Crimea, el Donbás o Taiwán. Eso es una locura.

Parece que el Doctor Strangelove, de Stanley Kubrick, tristemente sigue siendo una película necesaria de nuestra era. Vale recordar que Ellsberg, quien trabajó por un tiempo como planeador de guerra nuclear, declaró en entrevista con Wired, en 2018, que esa gran película de humor negro, fue un documental en su esencia.

Eso tampoco es noticia aquí, pero podría ser demasiado tarde cuando lo sea.

Tom Lehrer. Who’s Next https://youtu.be/oRLON3ddZIw. We will all go together https://youtu.be/frAEmhqdLFs