n el análisis de los precandidatos del Frente Amplio a la Presidencia de la República, comenzaremos por el benjamín de los patriotas ciudadanos, que están dispuestos a afrontar toda clase de sacrificios, penalidades y aun riegos con tal de entregarse en cuerpo y alma (sobre todo en el primero) para salvar a la patria de la debacle en que se encuentra y del precipicio al que se aproxima. Obviamente se trata de don Enrique de la Madrid Cordero, a quien yo calculaba 38, 40 años, y resulta que ya es sesentón. Empecemos con los datos esenciales de su vida y luego hagamos un sano y objetivo comentario al respecto. Vio la luz primera el año de 1962 o sea que vivió seis años de su juventud en la tierra del confort y la seguridad y más aún, en los territorios del esplendor y el hartazgo de todo bien material. Su padre fue presidente en el periodo 1982-1988, Enriquito (en esa época) era veinteañero, y que conste en libros, jamás dejó huella de su existencia: no fue campeón de tenis, equitación, ni roquero. Tampoco presidente de la sociedad de alumnos, consejero universitario, participante como su padre en algún concurso de oratoria y, menos aún, activista por cualquier causa a favor o en contra (ni siquiera del partido que su padre le heredó). No hay rastro de que haya participado en la juventud priísta o de algún sector partidario. Siempre fue un ángel mustio al que sólo entibió el regalo de una plurinominal a la que evidentemente no se había hecho acreedor. El Diario de los Debates no tiene constancia de alguna participación del diputado De la Madrid en que la asamblea haya aplaudido con entusiasmo (¿intervino?). Otra fallida aventura del precandidato: pretendió la jefatura delegacional de Álvaro Obregón, para lo cual solicitó la ayuda de una de sus escasas conocencias, doña Beatriz Paredes. Ésta solicitó una reunión de vecinos, pues a la sazón era el presidente del comité vecinal. La tertulia fue tan numerosa como frustrante: el candidato a delegado nunca había comprado flores en el mercado, no conocía el museo de la iglesia del Carmen, el mercado de Tizapán, los sitios de taxis del Carmen y San Jacinto, las cuevas de Santa Fe donde nació la Ibero. Si no conocía su colonia, menos la delegación. La reunión fue contraproducente. Estas ridículas pretensiones son algo más que delirios enfermizos, son una ofensa a la ciudadanía que consideran estúpida. Se me olvidaba un comentario que me hizo un lector que se firma como Juan Pirulero : don Miguel tenía fama de lento, bueno, pues comparado con don Enrique, ahora lo vemos como el increíble Flash, el hombre más veloz del universo (o como el gaucho veloz, se atreve a agregar la irrespetuosa columneta).