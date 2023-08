Aseguró que esa escuela es para el gobierno un foco rojo y una piedra en el zapato, por lo que ha intentado cerrarla, pero no lo vamos a permitir por la importancia que tiene para el pueblo chiapaneco y para las comunidades marginadas, a las cuales los egresados dan clases .

Una alumna dijo: Como cada 6 de agosto nos encontramos en las calles repudiando aquel 2003, cuando Pablo Salazar y el entonces presidente Vicente Fox Quesada intentaron cerrar la normal Mactumactzá. No nos vamos a callar ni a olvidar aquellos hechos. Han pasado varias generaciones y cada una va a repudiar esos actos .

Los alumnos, entre ellos miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, de otras normales de Chiapas e integrantes de organizaciones sociales, marcharon del poniente al centro de la capital del estado con un monigote con la imagen de Salazar Mendiguchía.

Más de 50 por ciento de instalaciones y su internado se perdieron y no se han recuperado; además, se quitaron becas a los compañeros y se les dio una que no era ni la mitad de lo que recibían , manifestó el normalista.

Otros estudiantes que hablaron durante la marcha y en el mitin frente al palacio de gobierno recordaron que la represión de hace 20 años se debió a que se opusieron a que los egresados presentaran una prueba para obtener una plaza, que hasta entonces era automática, aunque después se vieron obligados a aceptar el examen porque había muchos estudiantes presos .

Una alumna expresó que desde 2003 se han hecho diferentes movilizaciones para recuperar el sistema de internado para estudiantes campesinos, pero el gobierno sigue dando las mismas excusas de que no tiene dinero suficiente para mantenerlo. ¿Cómo es posible que para educación no tenga dinero y sí para construir puentes y carreteras?