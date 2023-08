Abarca Velázquez está preso en el penal del Altiplano por la desaparición de los 43 alumnos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

El cambio va a llegar

En Iguala y en general en la zona norte de Guerrero, las organizaciones criminales La familia michoacana, La bandera, Guerreros unidos, Los tlacos, Los ardillos y el cártel Jalisco Nueva generación se disputan el territorio.

Luego del ataque y la muerte de su esposo, Zulma Carvajal difundió un video en el que manifestó: “Les saludo para agradecer cada muestra de solidaridad ante el cobarde, ruin y miserable ataque armado del que fuimos objeto mi familia y yo.

Esto que me pasó le pasa a mucha más gente, a muchas familias. Se los decía anoche: ellos nunca van a cambiar, no les importa destruir familias. Hoy me tocó a mí, pero le ha tocado a mucha más gente, ¿y saben por qué? Porque ellos quieren el tipo de poder al que están acostumbrados, al que no le importa arrancar una vida, o muchas, las que sean, con tal de estar en donde están , sentenció.

“Cobardes, mil veces cobardes. Aunque no quieran, el cambio va a llegar en algún momento, y ustedes van a quedar enterrados en la historia de la basura, como lo que son, porque no se vale lo que han hecho, ni conmigo, ni con todas las familias a las que cobardemente les arrancaron a sus hijos, a sus esposos, a sus seres amados. Eso no se hace.

“No traíamos una resortera. Nos dijeron: ¿por qué no traían armas? No le debemos nada a nadie. Nunca le hemos hecho nada a nadie. Nunca le hemos deseado un mal a nadie. Que Dios te perdone. A ti, que Dios te perdone. Y al que lo hizo: pobre miserable, ¿por cuántos pesos acabaste con una vida y pretendiste acabar con la mía, pobre miserable?

El pasado 29 de julio, el empresario José Guadalupe Fuentes Brito, quien apoyaba a Marcelo Ebrard en Guerrero, fue asesinado a balazos, junto con su hijo, José Manuel Fuentes Calvo. Fuentes Brito, cuya esposa quedó lesionada, era tío de Rubén Hernández Fuentes, actual pareja de la gobernadora Evelyn Salgado.