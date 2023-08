Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 7 de agosto de 2023, p. 29

Álamo Temapache, Ver., De la Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) y de Sanidad Vegetal no hay ningún tipo de ayuda, no sabemos nada, no hemos tenido una visita, ni siquiera palabras de consuelo. Los empleos de gobierno son trabajos de escritorio , reprocha un productor de cítricos con más de 35 años en esa actividad, quien prefiere reservar su identidad debido a que fue víctima de extorsión.

El agricultor, de 65 años, quien posee 20 hectáreas de naranjales afectados por el dragón amarillo (o huanglongbing), considera que ésta es una de las enfermedades más duras que hemos pasado los citricultores de la región; nunca antes se había presentado algo así”.

Él es uno de los 70 ejidatarios de Moyutla, Tepetzintla, que colinda con el municipio de Álamo; todos tienen que lidiar con la plaga sin apoyo del gobierno federal o el estatal. La oficina más cercana de sanidad está a 100 kilómetros.

Desgraciadamente no contamos con ayuda de las autoridades, ni estatales ni federales ni municipales; esa es la realidad. Esperemos que volteen a ver la citricultura, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Va a ser nacimiento de muchos delincuentes , alerta el productor.

Hace un año, cuando apenas algunos árboles de su huerta comenzaron a padecer la enfermedad, fue víctima de extorsión. Tuvo que dejar el ejido por meses.

Cuando consideró que el peligro había pasado, regresó, pero sólo para percatarse de que la mayor parte de sus cultivos habían sido destruidos por la bacteria.

Con el dinero de la última cosecha, y ante el riesgo de que su plantación se perdiera, invirtió ese dinero en pagar deudas, construir una báscula para comercializar naranja y comenzar una nueva actividad que le permita tener una fuente de ingreso alterna.

Va a ser difícil atacar estos problemas sin ayuda. Tendremos que ver la forma de sembrar plátano u otros cultivos o dedicarnos a las hortalizas , señala.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) en Veracruz estima que hay entre 5 y 10 por ciento de huertas abandonadas luego de haber sido infestadas por el dragón amarillo.

Hace cuatro años, Ramón Pino Méndez, presidente del Consejo de Productores de Maíz y asesor de cafetaleros y agricultores de naranja, hizo un diagnóstico de la situación de la citricultura afectada por el huanglongbing.

El resultado del estudio se envió a la delegación de Programas Federales en Veracruz, la cual debía hacerlo llegar a la Sader, al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a Sanidad Vegetal y a la Sedarpa.

Pino Méndez refiere que aquel diagnóstico reflejaba que el dragón amarillo ya afectaba 70 mil hectáreas de naranja en los municipios de Álamo, Tuxpan, Benito Juárez, Ixhuatlán de Madero y Chicontepec, entre otros.

Se esperaba que las autoridades tomaran cartas en el asunto, pero solamente emprendieron apoyos paliativos que no frenaron el avance de la enfermedad.