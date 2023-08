La tesis de jurisprudencia 1a./J. 93/2023 (11a.), que será obligatoria para los juzgados y tribunales de todo el país a partir de este lunes, señala: el pago de intereses moratorios reclamados con base en el artículo 362 del Código de Comercio, debe contabilizarse a partir del aviso que hace la persona tarjetahabiente a la institución bancaria sobre los cargos no reconocidos y no a partir de la sentencia que declara la nulidad de los actos que originaron esta situación .

El plazo para que los bancos paguen intereses moratorios por la disposición de dinero no autorizada por un cuentahabiente, corre desde el momento en que el cliente avisa de esta irregularidad, y no hasta que concluya el juicio respectivo, señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al emitir una jurisprudencia sobre este tema.