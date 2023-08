Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Lunes 7 de agosto de 2023, p. 9

Andrés Lillini, director de selecciones menores, considera que su verdadero equipaje son las ideas, lo mucho que sabe sobre la formación dejugadores en México y la manera de llevar su proceso. Lo que dice es fácil de escuchar y todavía más sencillo de pasar al papel. Si uno dibuja un ambiente a su alrededor puede encontrar unas cuantas libretas con apuntes de modelos de juego, incluso un libro sobre la mesa. No me puedo ir de acá sin dejar nada que no sea valioso para el futbol mexicano , dice a La Jornada con una mirada capaz de desarmar los lugares comunes.

“No estoy de acuerdo en esode que ‘el resultado no importa’ o que ‘sólo se trata de divertirse’. A los chicos de 16-17 años hay que demostrarles la importancia de ganar, porque después las formas de hacerlo tienen que ser las correctas. No vamos a ir a ejercer presión en un partido sobre los alcanzapelotas o meter a un jugador novato tres minutos para hacer tiempo. Esa es una de las razones por las que muchos talentos de fuerzas básicas no se consolidan en sus clubes. El resultado importa; adaptarse al estrés de la alta competencia, también.”

Detrás de la chamarra verde con el escudo nacional se asoma un hombre serio, sencillo y con obsesiva atención a los más pequeños detalles. Todo en su oficina está ordenado de manera específica, pero misteriosa. Sentado frente al televisor, el argentino observa partidos de los clubes que participan en la Leagues Cup, torneo en el que convergen organizaciones de México y Estados Unidos, además del campeón del mundo Lionel Messi.

El ejemplo de los jóvenes mexicanos está adentro de nuestro futbol, no afuera. No es Messi, porque no hay jugadores así en este planeta y es incomparable , afirma, confrontando opiniones que existen sobre algunos ex seleccionados del Tri. Sirve el ejemplo de (Memo) Ochoa, (Andrés) Guardado y (Héctor) Herrera, tipos que si quieren no juegan más y, sin embargo, buscan todavía un desafío por encima de los 34-35 años. Esos son jugadores importantes y nosotros aún los discutimos. Estamos medio locos .

Lillini pone en valor el momento por el que atraviesa el futbol formativo, después de no calificar al Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos de París. Hay un equilibrio entre sus palabras y su personalidad, por un lado suavidad y del otro firmeza. En su etapa al frente de Pumas y Necaxa, cree haber descubierto que la vida de un entrenador en primera división es parecida a la de los perros, porque envejecen cinco años cada calendario.