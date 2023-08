E

l rock siempre fue consciente de sus poderes hipnóticos y propositivos. Nació joven entre los y las jóvenes que detestaban a sus mayores. Espero morir antes de llegar a viejo , desafiaron The Who en su manifiesto My Generation. A su compositor, Pete Townshend, no se le cumplió el deseo.

Un puñado de álbumes y rolas me causaron impactos tremendos desde la temprana adolescencia en los sentidos, la imaginación y el lenguaje. Nada podría ser igual después de conocerlos. Sé que somos muchos. Lo socializábamos. Me creció la conciencia mientras aparecía en la radio Revolver de los Beatles, línea por línea, y aluciné de ahí hasta su final con Hey Jude y Let It Be. A partir de Between The Buttons, cualquier cosa que hicieran los Rolling Stones en los siguientes 10 años: especialmente Their Satanic Majesties Request (1967), Beggars Banquet (1968) y Gimmie Shelter (1969). Highway 61 muestra una genialidad y una gracia literaria digna de los mejores beatniks, pero recargada. Y pensar que habría Dylan para rato. Se sucedían Disraeli Gears, Crown Of Creation, Shine on Brightly, Changing Horses, Hot Rats, Kozmic Blues (estoy improvisando). Okey, son clásicos-clásicos. Así cualquiera.

De todas maneras, me atrevo a declarar que la canción que encarna el espíritu, el impulso del rock de letra, música e intención, es un single de los Stones originarios, que en 2023 cumple apenas 55 años: Jumpin’ Jack Flash. En el mejor momento de la guitarra de Brian Jones, un Keith Richards ya con todo pero aún lejos de lo que haría, y un Mick Jagger menos díscolo de lo habitual, con el metrónomo cósmico de Charlie Watts disparan la síncopa de Bill Wyman para retratar al Mesías del rock:

I was born in a crossfire

hurricane

And I howled at the morning

drivin’ rain

But it’s all right now, in fact

it’s a gas

But it’s all right, I’m Jumpin'’

Jack Flash

…I was raised by a toothless,

bearded hag

I was schooled with a strap

right across my back

…I was drowned, I was

washed up and left for dead

I fell down to my feet and I

saw they bled

I frowned at the crumbs of a

crust of bread

I was crowned with a spike

right through my head

…But it’s all right now, in

fact it’s a gas

But it’s all right now, I’m

Jumpin’ Jack Flash

Ni siquiera creo que sea la mejor pieza de Jagger y Richards. Tienen rolas más perfectas, geniales o espectaculares. Pero la versión original, parafraseada centenares de veces por la banda al paso de los siglos, posee la nitidez primordial del rock hijo directo del rythm & blues, de Bo Diddley y Jerry Lee Lewis a Black Keys y Dead Weather.