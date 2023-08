Comprar y revender

Una madre y su hija llevaban casi una treintena de libros. Los revisaron con minuciosidad. Contaron que vienen de Puebla, donde los libros son muy caros, y que aprovecharon esta oportunidad para adquirir obras y llevarlas a su ciudad para revenderlos.

La pequeña, de unos 10 años, relató que los títulos que le gustan a las personas de su edad son los de terror y misterio. También llevan ilustrados, diccionarios y ejemplares para colorear, terció su mamá. Han gastado unos mil 500 pesos este día y vienen desde hace dos años, dijo la madre.

En el espacio de Planeta, uno de los encargados mencionó que aunque no traen lanzamientos, todos sus ejemplares son nuevos y están preciados entre 20 y 149 pesos. En muchas ocasiones, agregó, es una rebaja de 80 por ciento. Hay gente que sabe a lo que viene y se lleva una maleta de libros , comentó con cierto orgullo.

Una gesto repetido es el de las personas que llevan ejemplares en las manos: los sujetan con cuidado, los palpan como para cerciorarse de que aún los tienen mientras avanzan entre los pasillos hasta con cuatro títulos, aunque tengan mochilas donde cargarlos. Es hasta que tienen que revisar otros libros, que se deciden a guardarlos.

Paloma Sáiz destacó que en una actividad como esta no hay financiamiento. Lo único que hay es el apoyo de la Secretaría de Cultura en la publicidad y los baños públicos. Todo lo demás lo pagamos entre todos. Al final sale mil veces más barato que como se hacía antes .

Recordó que este proyecto comenzó cuando se enteró que se trituraban los libros. Le dijo a las grandes editoriales que iba a dar a conocer ese dato públicamente, ignorado entonces. Les propuso que se realizara una venta de este tipo, primero en el Auditorio Nacional, y adonde realmente llevaran los que iban a ser destruidos.

Criticó que algunos sellos trituran libros tres días antes de empezar el remate. No se vale, porque no queríamos que se hiciera. Si puedes venderlos, aunque sea a 10 pesos, vas a beneficiarte más que triturándolos .