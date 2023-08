▲ En la casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos se realizó la ceremonia matrimonial de 15 parejas de personas preliberadas, la cual fue organizada por el Instituto de Reinserción Social de la CDMX. Foto Cristina Rodríguez

Familiares, amigos y visitantes corearon al unísono beso, beso y los ya esposos tuvieron que acceder a su petición para luego recibir los consejos de algunos funcionarios que fungieron como testigos de honor, quienes les pidieron luchar siempre por salir adelante.

Daniela Cordero, madrina de las bodas y esposa del jefe de Gobierno, Martí Batres, señaló que cuando las personas cumplen con su sentencia se enfrentan a otra condena más cruel, la de la sociedad, que muchas veces les impide ejercer sus derechos y lograr su reinserción .

A nombre de las parejas, Elvira agradeció el apoyo de su familia y del instituto, donde siempre me han tratado como persona, no como ex convicta o como una persona con antecedentes que nos enfrentamos afuera, y me han enseñado a que tengo derechos .

Para José Juan, casarse con Laura representó un gran logro después de 14 años de estar juntos y seguir contando con su apoyo en mi proceso de reinserción; por eso le estoy echando muchas ganas, para no fallarle a ella ni a mí .

Con la canción Novia mía, interpretada por mariachis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las parejas salieron de la Casa Miguel Alemán para después degustar su pastel de bodas con familiares y amigos, quienes no dejaron de desearles parabienes.