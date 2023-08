Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Lunes 7 de agosto de 2023, p. 32

Con la demanda de que se atiendan problemas como la extorsión, la excesiva tramitología que se exige para abrir un negocio y que las empresas proveedoras cuenten con un plan de negocios que considere más apoyos para hacer de las pequeñas unidades de comercio negocios exitosos, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) conmemoró el Día del Pequeño Comercio.

“No hemos podido volver a los niveles que quisiéramos tener; entonces, necesitamos políticas públicas para el sector, que se siga fortaleciendo el poder adquisitivo de la gente, mejore el clima de negocios y se atienda el tema de inseguridad que se vive en forma diferenciada en la Ciudad de México y en el resto del país, lo que afecta la actividad comercial y viene a echarle limón a la herida , señaló en entrevista Cuauhtémoc Rivera, líder nacional de la Anpec.