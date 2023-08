Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 6 de agosto de 2023, p. 12

Morena impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los lineamientos que regulan los procesos de los bloques partidistas, aprobados el 26 de julio por el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE).

El documento impugnado es Lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos .

Aunque hasta ahora Morena no ha informado sobre los puntos específicos de su recurso de apelación, durante la sesión en la que fueron aprobados los lineamientos mencionó que los plazos otorgados en el mismo no eran viables para su eficaz cumplimiento, es decir, aspectos de forma, no de fondo.

El artículo 11 de dicha normatividad indica que los partidos son los responsables del retiro de propaganda que se presuma proselitista y, para ello, fijó un plazo no mayor de siete días naturales siguientes a la entrada en vigor. A su vez, la Unidad de Fiscalización deberá hacer una supervisión en campo de espectaculares, pegatinas en autobuses y otros. La propaganda que se considere irregular y no sea retirada será cargada al gasto del partido beneficiario.

El objetivo y parámetros de esta reglamentación, ordenada por la Sala Superior del TEPJF, tiene como fin prevenir, de forma amplia y concreta una posible vulneración a la equidad del proceso electoral federal 2023-2024 .

Si bien esa indicación del TEPJF fue a razón de la convocatoria y el proceso del Frente Amplio por México (FAM), promovido por los partidos PAN, PRI y PRD, los magistrados dijeron que con los lineamientos debía regularse cualquier otro proceso con finalidad similar, como es el caso de la convocatoria de Morena, emitida el 11 de junio pasado, para elegir a quien encabezará los comités de defensa de la 4T.