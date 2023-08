El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, felicitó a Godoy en lo que calificó de acción determinante para no permitir la impunidad y proteger a las mujeres.

Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de gira en Tijuana, Baja California, calificó de enorme valentía la decisión de la fiscal Ernestina Godoy de llevar ante un juez a Carmona.

En el Congreso local, diputados de Morena también reconocieron el trabajo de la fiscalía capitalina y definieron como acto inédito llevar a los tribunales a un alto funcionario.

En contraparte, los tres partidos del Frente Amplio por México acusaron que Carmona fue detenido sin el debido proceso. En un comunicado conjunto, PAN, PRI y PRD exigieron el esclarecimiento pleno de los hechos que han conducido a la muerte violenta de mujeres en nuestro país y rechazaron la utilización política de estos procesos.