Braulio Carbajal

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 6 de agosto de 2023, p. 4

Tapachula, Chis., Es un día cualquiera en Chiapas. Aún no caen las primeras luces del alba, pero a orillas del río Suchiate, cientos de personas cruzan la frontera natural desde Guatemala a México arriba de decenas de balsas rudimentarias hechas con unas pocas tablas de madera sobre un par de cámaras de llantas. Ahí, a escasos 100 metros del paso oficial, guatemaltecos, haitianos, venezolanos, salvadoreños, cubanos y demás buscan lo mismo: una vida digna fuera de la violencia o pobreza de su país de origen.

De las balsas descienden familias completas que, cuentan, llevan una travesía de tres semanas, incluida una en medio de la selva para alcanzar el famoso sueño americano . Claro, con una parada en México.

Estos migrantes son parte de una estadística que deja en claro la crisis migratoria que enfrenta el país: 90 mil migrantes cruzan la frontera sur de México cada mes, según diferentes reportes de ONG, gran parte de ese número lo hace por este cruce ilegal ubicado en Ciudad Hidalgo, Chiapas, mejor conocido como el cruce del coyote .

De las mismas balsas, un tanto camuflados, desciende otro tipo de migrante: el temporal. Son hombres y mujeres que ante la falta de papeles cruzan la frontera todos los días en balsa para trabajar en los diferentes comercios de la zona fronteriza, o bien, comerciantes que adquieren sus mercancías en México para luego venderlas en Guatemala.

Aún más reducida, pero no escasa, es la cantidad de jornaleros, machete en mano, que atraviesan la frontera por el río.

Los migrantes agrícolas que pasan por aquí son muy pocos, lo bueno está del otro lado, allá en Guatemala , nos dice un balsero de la zona, que inmediatamente, por 10 quetzales, algo así como 21 pesos, se ofrece a cruzarnos en su balsa. En cinco minutos, arriba de una de esas inestables balsas que es impulsada por un simple palo de madera, y ante los ojos de la Guardia Nacional, que ha improvisado un punto de migración a las orillas del río, estamos en territorio guatemalteco sin necesidad alguna de haber mostrado el pasaporte o cualquier otro documento.

A cinco minutos caminando de la frontera se ubica el Parque Central Tecún Umán, del departamento de San Marcos, Guatemala. Son casi las 8 de la mañana y todo luce tranquilo, hasta que, de pronto, al centro de la plaza llega un hombre regordete ya entrado en edad con una carpeta en mano. De la nada, decenas de hombres, mochila al hombro, llegan corriendo para hacer un círculo alrededor de él.

Ya tengo aquí los nombres de todos ustedes, pongan atención para que sepan a qué finca se van a ir.

El que anuncia los nombres es Ernesto Lorenzo Méndez, un contratista que trabaja para la empresa Agromod, una de las principales productoras de papayas de México y que sólo en Chiapas cuenta con cuatro fincas.

Apenas termina de dar los nombres y todos, alrededor de 50, salen de prisa hacia otro rumbo. Ahorita van a migración a tramitar su pase a México, son migrantes agrícolas legales , dice don Ernesto a La Jornada. A ellos los traemos desde un pueblo que está a unos 500 kilómetros de aquí, nos hicimos 10 horas de camino y casi ninguno de ellos habla español, todos hablan quekchí , continúa mientras muestra el fólder en el que trae los nombres anotados.