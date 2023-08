Luego Isaac aludió al prohibicionismo taurino imperante en la capital y en otras ciudades y afirmó: La postura de estos señores es como si yo voy con un secretario de Estado u otro profesionista y le digo que ya se acabó su trabajo. Así están los animalistas con sus infundadas demandas y los jueces que avalan esa arbitrariedad, sin permitir la intervención de los sectores afectados de la fiesta, incluido el público aficionado . Lo interrumpió una cerrada ovación.

Añadió: “Esta vez la despedida de mi familia fue muy fuerte, porque si hay una profesión incierta es la de torero y no pienso modificar mi actitud delante de los toros. Creo mucho en Dios, pero también creo firmemente en el trabajo, la disciplina, el compromiso personal por ser alguien en la fiesta, no otro más, y desde luego creo en la suerte. El maestro José Alfredo Jiménez no compuso música taurina, pero escuchar en Pamplona su canción El Rey entonada por miles de gargantas me significa un estímulo muy especial”.