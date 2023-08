T

engo la conciencia tranquila. Creo haber hecho lo que debía. Siempre que puedo voy a visitar a mi madre, pero a veces, aunque tenga un rato libre, prefiero posponer nuestro encuentro para otro momento porque siento que me faltan fuerzas para hablar otra vez de lo mismo: de si le guardo algún rencor, si comprendo lo que fue sobreponerse a la pérdida, si me doy cuenta de sus esfuerzos por ser una buena madre, si la entiendo cuando me habla de sus cosas. Ahora sí la comprendo porque ya estoy grande, antes no.

Cuando tocamos el tema, se lo explico, le digo por qué me costaba tanto trabajo aceptar sus ausencias. Entonces se me queda mirando extrañada y me acusa de injusta. Hay muchas formas de abandono y no lo discuto, pero ella tiene razón cuando me recuerda que nunca se fue, que jamás faltó a la casa, siempre que era posible estaba cerca de mí. Aunque se hallara muerta de cansancio y con ganas de tirarse en la cama, nunca dejó de oírme cuando le platicaba de cómo me había ido en la escuela, de las conversaciones con mis amigos, de los pleitos en la cooperativa. Hasta llegué a confesarle que Rodolfo siempre quería besarme cuando el maestro de modelado dejaba al grupo solo en el taller.

II

Cuando era chica, a mi madre siempre se lo dije todo, pero nunca caí en la tentación de mencionar a mi hermana Dominga, ni jamás me referí a nada que pudiera recordársela, aunque sabía que ella esperaba el momento de oírme decir su nombre para agarrarse de ahí, como de una tablita de salvación, y poder imaginarse a mi hermanita antes, viva, completa, sin necesidad de que nadie le insistiera en que los restos que teníamos enfrente, con mechones de cabello apelmazados por la sangre y el lodo cubriéndole la carita, era su hija.

A pesar de las condiciones adversas y de sus desfallecimientos, aquella noche mi madre acabó por reconocerla y sentirla como a su niña; sin embargo, estaba imposibilitada de abrazarla, cuando mucho pudo retirarle los mechones que ocultaban sus ojos, cerrarle la boquita, citarla con algunos de los nombres con los que solía referirse a ella: Minga, Chatita, Negra, Bonita, Pingüica –todo sin esperar respuesta alguna–.

III

De verdad, siempre que puedo voy a visitar a mi madre, pero sigo esforzándome por no hablarle de Dominga. No tiene caso torturarla recordándole cómo era mi hermana antes de aquella noche, cómo sobresalía en la escuela, quiénes eran sus amigos, cuáles eran los regalos que pensaba pedir en su cumpleaños. Tampoco he creído conveniente platicarle cómo, más tarde, nos íbamos juntas rumbo a la casa haciéndonos bromas, tocando timbres y echándonos a correr con una sensación de triunfo que raras veces he vuelto a sentir.