De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 6 de agosto de 2023, p. 21

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, aseguró en un video difundido por la televisión boliviana que gracias a que el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), Ismael Villca, le alertó, tras sobornarlo, sobre una orden de aprehensión en su contra emitida por el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, logró evadir su captura el pasado 30 de julio, informó el diario El País.

Gracias a la ayuda del director de la FELCN logré irme, porque él me avisó que el ministro (Eduardo del Castillo) ya había dado orden de aprehensión contra mí , señaló en la grabación, en la que aparece su rostro por breves momentos y luego una toma fija del cielo. Y, bueno, agarró una platita y me avisó que me fuera , aseguró.

Marset, de 32 años, escapó de un inminente arresto hace cinco días durante un partido de su equipo de futbol en la provincia de Santa Cruz.