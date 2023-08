Ap y Afp

Domingo 6 de agosto de 2023

Bogotá. Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó ayer su renuncia formal como diputado representante de la Asamblea Departamental del Atlántico, informó la prensa local, un día después de haber obtenido libertad condicional por orden judicial por los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En tanto, el mandatario publicó en sus redes sociales: “Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos. Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mí respetados.

La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de los sucedido me enteré por una reunión que tuve con la ex esposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigaran a mi hijo , agregó en su mensaje.

Mediante un correo electrónico, Petro Burgos envió su renuncia con carácter irrevocable y finalizó su paso por esta asamblea de carácter legislativo,el cual se presume sería su último cargo en la vida política, confirmó Noticias RCN. En las próximas semanas se evaluará quien será el encargado de relevarlo.

Manifiesto que renuncio de manera irrevocable a la Duma departamental. Agradezco a la ciudadanía del departamento su confianza y apoyo. Es momento de acudir ante el país y colaborar con la justicia con todo compromiso y responsabilidad , se lee en el documento enviado al presidente de la Duma, Welfran Mendoza, informó el diario El Heraldo.

Debido a que la Asamblea se encuentra en receso, la mesa directiva deberá adelantar el trámite correspondiente la próxima semana.

Después, el Legislativo deberá realizar una notificación a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral para definir qué partido político tiene derecho a la curul, teniendo en cuenta que Nicolás Petro llegó a la Asamblea por el Estatuto de Oposición.