Mariana Gabriel Ramos forma parte de la ronda comunal de Santa Fe de la Laguna, pueblo ribereño del municipio de Quiroga.

“Yo sabía que mi pueblo necesitaba un cambio, veíamos mucho descontrol y le dije a mi mamá: ‘me voy a sumar con los kuarichas’ y me contestó: ‘pero, hija: ¿cómo, si tú eres mujer?, no te van a hacer caso, pero yo rebatí: ‘es que yo tengo que hacer algo, nuestra gente lo necesita’, y así empezamos la lucha y hoy nuestra coordinadora de autogobierno también es mujer”, dijo.

Añadió que actualmente la gente reconoce a la guardia comunal y eso la hace sentirse orgullosa. Nos respetan más, hacemos valer nuestras costumbres, aquí todos hablamos en purépecha, los muchachos ya no andan en malos pasos porque los hemos cuidado, nadie anda en la calle de noche y si me ven les pido se retiren y me tienen respeto, ya nos conocemos, mi voz se hace valer , afirmó.

Mariana agregó que sigue aprendiendo, y que pronto la Secretaría de Seguridad Pública estatal capacitará a la policía tradicional, para que podamos portar armas, pero con todas las de la ley .

Actualmente el gobierno del estado apoya a las policías tradiciona-les, incluso algunas han sido cer-tificadas y otras están en proceso; con el presupuesto directo al que tienen derecho las autoridades comunitarias pueden pagar sueldo a su policía, porque anteriormente era un cargo honorífico, precisó Pavel Guzmán.