Si la circularidad de la economía no se incrementa rápidamente, la gestión de residuos –con sus implicaciones de polución tanto aérea como terrestre y marina– será un problema cada vez más acuciante y que transferiremos a las generaciones venideras.

En la actualidad la Industria Mexicana de Coca-Cola recupera seis de cada 10 botellas de PET, con la infraestructura actual, pero hacia 2027 se incrementarán a 43 centros de acopio, y se reciclarán 12 de cada 10 botellas; es decir, si Coca-Cola pone en el mercado 10 botellas, va a recuperar 20 por ciento extra de otras marcas, y se estará contribuyendo a la meta de otra compañía.

Con lo anterior se impulsará a México a que siga siendo una potencia de reciclaje a nivel mundial , afirmó Jimena Martínez, gerente de comunicación de PetStar.

César Espinosa, gerente senior de sustentabilidad de Coca-Cola México, por su parte, resaltó que un primer paso para la cultura de reciclaje entre la población mexicana es que una vez que se vaya a desechar la botella de PET se aplaste del centro y se le ponga la tapa; asimismo, recomendó que no se lave el recipiente; también se hacen recomendaciones a las empresas de no mezclar materiales como PET y aluminio, porque ya no sería candidato a reciclar. Así como retirar el metal en las botellas de jabón líquido.

Por último, de todo lo que se recicla en México de PET, 63 por ciento se convierte en un proceso de botella a botella; el resto en otros productos, como playeras, cobertores de PET reciclado, joyería, artículos de limpieza que incluyen escobas, así como bolígrafos, entre otros , concluyó Martínez.

Cabe mencionar que PetStar es una empresa mexicana dedicada al reciclaje de envases, fundada en 2006 y ubicada en la ciudad de Toluca, estado de México, y es considerada como la recicladora más grande del continente, además de una planta de valorización de subproductos y cuenta con ocho plantas de acopio distribuidas a lo largo del país.