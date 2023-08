De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 6 de agosto de 2023, p. a12

La mexicana Andrea Becerra conquistó la medalla de plata en la prueba de arco compuesto individual en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco que se realiza en Berlín, Alemania.

En los cuartos de final, disputados ayer, la tricolor venció 146-143 a la francesa Sophie Dodemont, y en semifinales derrotó 147-144 a Ipek Tomruk, de Turquía.

No obstante, no pudo continuar con su paso perfecto dentro de la competencia, pues en la pelea por la medalla de oro cayó 147-149 ante la representante de India, Aditi Gopichand Swami, quien a sus 17 años se convirtió en la campeona mundial más joven de la histo-ria. El bronce fue para Jyothi Surekha Vennam, también de India.

Es la tercera presea de México en el Mundial de Berlín, y hoy se podría sumar una más, cuando la medallista olímpica Alejandra Valencia participe en cuartos de final de la prueba recurvo individual.

Estoy muy feliz, porque la última vez (en el Mundial de Yankton 2021) obtuve el bronce, así que esto se siente como un paso adelante , señaló la atleta tricolor, quien llegó a la competencia ubicada en el número nueve del ranking.

Estuve luchando todo el año con mi confianza y mis tiros. Muchas veces pensé en rendirme porque las cosas no iban como quería, esta medalla me demuestra que si me esfuerzo puedo lograrlo , agregó.

Ojas Pravin Deotale completó el triplete de títulos mundiales de India al ganar un histórico oro en la prueba de arco compuesto.