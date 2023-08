Cuando se anuncien estos programas y los requisitos, vamos a aceptar referencias de refugio, refugiados calificados de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que se encuentran en México , añadió.

No es culpa de ustedes, es culpa de otros factores que tengan que llegar a este corredor (migratorio) tan doloroso, por sus gobiernos, por economías que no trabajan, por el cambio climático. Pero si están pensando en llegar a este corredor tan doloroso, piénsenlo otra vez, no lo hagan , advirtió el enviado de la Casa Blanca.