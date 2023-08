Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 5 de agosto de 2023, p. 15

No se puede debatir con quienes actúan de manera inhumana e inmoral frente a la migración, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador de Texas, Greg Abbott.

El debate por el tema migratorio entre ambos subió de nivel luego que el gobierno de Texas señalara la víspera que si al jefe del Ejecutivo mexicano le preocupa la vida humana, debería hacer su trabajo y asegurar la frontera para evitar el paso de migrantes hacia el norte, zona en la que hace un par de días fueron hallados dos sin vida, uno de ellos hondureño.

El mandatario mexicano aseveró que con decisiones como el colocar boyas sobre las aguas del río Bravo a manera de retén para impedir que los migrantes crucen a suelo texano, el gobernador de ese estado ha mostrado no tener conocimiento de la condición humana y actúa como mal gobernante, mal ciudadano y mal cristiano.

“Es muy inhumano todo eso que está sucediendo (…) No se puede debatir con quienes no tienen conocimiento de la condición humana, no saben del porqué de la migración o, aunque lo sepan, no les importa. Ellos actúan de manera inhumana y en forma inmoral”, reviró López Obrador.