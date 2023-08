Al respecto, el senador Armenta comentó que es parte de la estrategia para deslegitimarlo, ya que va arriba en las encuestas de los aspirantes al gobierno de Puebla que se renovará en junio de 2024, y rechazó que se le trate de endosar alguna responsabilidad en la decisión de su ahora ex colaborador de adquirir un automóvil de lujo

No voy a meter las manos por nadie, sólo soy responsable por mis actos y por los de mi hija, que es menor de edad , comentó ayer en entrevista, en la que agregó que entiende que algunos estén muy preocupados porque no encuentran el respaldo social que sí tengo, y yo puedo enfrentar cualquier calumnia .