En la mañanera de ayer preguntó: ¿Dónde está la violencia? Esto es política, y es lo más legal que puede haber. La política es, si no un arte, si no una ciencia, un oficio. Pero además, es lo que permite que nos organicemos como sociedad, por eso se le llama, a la Constitución, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .

Entiendo que estén molestos porque no todos somos aplaudidores, tenemos posturas distintas, y qué bueno que existan personas que tienen una postura contraria a la transformación. Qué bueno, porque eso es la democracia. Pero que no haya censura; es el mundo al revés: ahora resulta que me quieren censurar, no quieren que yo hable , enfatizó.

Lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género en lo que yo expresé, y quiero que me digan qué fue lo que dije, según lo cual se trató de un agravio o hay violencia de género. ¿Qué? El otro día se comentaba que porque dije que era la candidata del bloque conservador, pues es cierto. ¿Y cuál es la violencia de género? ¿Qué no es cierto que es la candidata de Claudio X. González y él fue el que hizo la consulta?

El tabasqueño insistió en que tiene derecho a informar a la gente sobre las intenciones de sus opositores. Y además tengo las pruebas de que son una pandilla de rufianes, de corruptos, que le han hecho mucho daño al país. No estoy metiéndome en cuestiones de género, esto no tiene que ver con hombres, con mujeres.

Descarta reforzar su seguridad