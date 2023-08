El 20 de julio, la mencionada comisión –con los votos de los consejeros Rita Bell López Vences y Jorge Montaño y la posición en contra de Claudia Zavala– no concedió las medidas cautelares con el argumento de que se trataba de una dura crítica a la legisladora, pero no por su condición de mujer.

La comisión ordenó que en un plazo no mayor de 12 horas se eliminen extractos de las conferencias matutinas del 10, 11, 14 y 17 de julio pasado. Si bien el INE emitió las anteriores medidas, incluida la indicación al mandatario, tocará al TEPJF resolver de fondo la denuncia de Gálvez, cuyo eje es que en siete mañaneras el presidente López Obrador ejerció violencia política en su contra.

Zavala, presidenta de la comisión, pidió tolerancia cero: Yo no creo que en política tengamos que aguantar nada, y justamente la denuncia es una vía para visibilizar cualquier tipo de violencia, porque si no, vamos a preservar los sistemas patriarcales... Vean los presidentes de los partidos políticos, ¿dónde están las mujeres?... Las mujeres políticas no tienen que aguantar nada .

Antes, López Vences subrayó que en los partidos persiste el modelo patriarcal, en el cual las candidaturas se determinan por algunos hombres que ostentan el poder. Eso también se tiene que reconocer , acotó. Expuso que su voto anterior se basó en criterios de la sala superior del TEPJF y a partir de ellos se concluyó que no existían elementos indicativos de la posible comisión de actos constitutivos de violencia política , sino una crítica severa dentro del debate público, lo cual fue confirmado parcialmente por el tribunal.