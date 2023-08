▲ Ante los bajos salarios, trabajadores de Chiapas cuentan que prefieren irse a otro lado o no hacer nada en vez de aceptar lo que les ofrecen. Foto Víctor Camacho

En la finca de banano que ella administra, dice que por lo menos le hacen falta unos seis o siete personas, quienes marcan una diferencia importante, pues es el factor para cumplir o no con las metas semanales de producción, que son llenar cuatro camiones.

En promedio, los trabajadores nos duran tres meses y luego se van , señala Martha Bermudez Yoc, administradora del Rancho Santa Cruz, en Tapachula, y añade que a muchos les dicen que no quieren compromiso , pero lo que sobra aquí en la finca es trabajo y compromiso por parte de nosotros, con salarios más arriba del promedio, pero aun así nos fal-tan jornaleros .

Frente a lo anterior, los salarios han tenido que aumentar a entre 230 y 250 pesos diarios, y no sólo el salario mínimo (207 pesos diarios) como sucedía antes; no obstan-te queda por debajo de los 350 pesos que se llegan a pagar en el norte y más aún de los 16.5 dólares la hora que un trabajador agrícola llega a percibir en Estados Unidos.

Por ejemplo, para un deshije (hijos de la planta de banano), si me atraso para una selección, en lugar de tener a tiempo seleccionado con el que voy a trabajar, tengo cuatro o cinco hijos que estarán compitiendo por nutrientes, lo que afecta al producto de la planta madre, o bien, aumenta los costos al necesitar más fertilizante. Eso pasa por no tener la mano de obra necesa-ria , explica.

Por su parte, Ernesto Lorenzo Méndez, contratista de Agromode, empresa de producción de papayas de Tuxtla Gutiérrez, cuenta que es tan difícil conseguir mano de obra en Chiapas que debe cruzar la frontera a Guatemala e ir a pueblos lejanos a reclutar gente, a la cual, dice, se le pagan 230 pesos en día, incluido un lugar donde dormir y tres comidas al día.