Brulio Carbajal

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 5 de agosto de 2023, p. 2

Tapachula, Chis., Aquí lanzas una piedra y nace un árbol. En estas tierras, mal que bien, todo se da , dice Ismael Gómez Coronel, productor ubicado a las faldas del volcán Tacaná, en la región del Soconusco, Chiapas. Sin embargo, sus palabras parecen hacer eco en su mente, pues se queda callado de inmediato, como reflexionando, para después agregar resignado: Y a pesar de eso, estamos llenos de pobreza .

Este sentir no es exclusivo de don Ismael, como lo conocen en la comunidad, sino de prácticamente todos los pequeños productores de la región, que no sólo se enfrentan a laincertidumbre de los constantes cambios en el clima, sino a otros factores como falta de apoyos, marginación, inseguridad, y por si fuera poco, abusos de los llamados coyotes y de las grandes empresas, los mayores beneficiarios de su arduo trabajo.

Sólo en 2022, de acuerdo con datos del Banco de México, el campo mexicano vendió al extranjero productos agroalimentarios con valor de casi 50 mil millones de dólares, siendo el décimo país más exportador en el mundo; el sector es el tercer mayor generador de divisas del país, sólo debajo de la industria automotriz y de las remesas, y en ese año, empresas de la talla de Bimbo, Gruma, Nestlé, etcétera, que dependen de los alimentos, facturaron ganancias récord.

Todo lo anterior son cifras que no se reflejan en la vida de los pequeños productores, pues al menos en el Soconusco, Chiapas, pulmón del sur-sureste, región donde se produce la tercera parte de los alimentos del país, la pobreza es palpable.

Depredadores del agro

Año con año, según cuentan campesinos chiapanecos, la venta de su producción está asegurada , pues incluso antes de ser sembrada, la cosecha ya tiene dueño: los coyotes que asedian a las comunidades, intermediarios entre los pequeños productores y las grandes empresas, que se aprovechan de la necesidad para fijar precios por debajo del mercado, y que, además, han creado un esquema financiero que mantiene atrapados a los campesinos más necesitados.

El campo es muy complicado, tiene muchas cosas, uno como campesino sufre mucho. El pequeño productor es el que lleva toda la carga y es el peor pagado , apunta Ismael Gómez.

Por ejemplo, explica, a los productores de frijol de la región, el coyote les paga entre 8 y 12 pesos por kilogramo, dependiendo el tiempo y la oferta; sin embargo, ellos llegan a las grandes empresas o distribuidoras y lo colocan en 15, ganando 3 pesos sin haber asumido riesgos de producción, mientras a la mesa de las personas llega al menos a 40 pesos el kilogramo.

Ese dinero se queda en los intermediarios. El coyote nunca pierde, ellos y los comercializadores se llevan su dinero seguro, pero el productor no , lamenta.

Datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas revelan que hay productos agrícolas que del campo a la mesa de los consumidores se encarecen casi 500 por ciento. Por ejemplo, en mayo pasado un alimento básico como el chile jalapeño fue comprado al productor en 4.80 pesos, pero una familia lo adquiere en 27.72 pesos, una diferencia de 478 por ciento; o bien, la cebolla bola, cuyo precio pagado al productor es de 3.20 pesos por kilogramo, llega al consumidor a un costo de 16.86 pesos, una diferencia de 427 por ciento. Lo mismo se repite en la mayoría de los productos.

No nos queda más que vender al coyote, porque no hay opciones, no hay canales de comercialización, y por poco que sea, la gente necesita dinero rápido , apunta.

El dinero rápido , es decir, la necesidad del campesino de obtenerlo para sobrevivir y preparar la siguiente cosecha, ha sido aprovechada por los coyotes, quienes, según explica Gómez Coronel, cuando va comenzar la siembra se acercan a los pequeños productores para identificar sus carencias, ofreciendo préstamos a cambio de un interés mensual, más la promesa de que le venderán su cosecha.

En el café, los coyotes le dan dinero a la gente para agarrarla. Desde más o menos abril, que no hay producción y se han acabado el dinero de la siembra anterior, el coyote se acerca a la gente ofreciéndole que 500, mil 500, 2 mil pesos, lo que sea, por lo cual le cobra un interés que va de 5 a 10 por ciento mensual, más el compromiso de que le entregue su cosecha, digamos a 28 pesos el kilo, luego él va y lo vende a las empresas aquí en Tapachula a 30, ahí ya ganó sin esforzarse, aprovechándose de la necesidad de los campesinos , cuenta.

Celia Sánchez Escobar, pequeña productora del ejido Marte R. Gómez, ubicado en el municipio de Mazatán, Chiapas, cuenta con orgullo que los plátanos y mangos de su huerta tienen certificado de exportación; no obstante, las jugosas ganancias del mercado foráneo caen muy lejos de sus manos, pues cada temporada entrega su producto a los coyotes o alguna de las grandes empresas que rodean el ejido.