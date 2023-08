Sin embargo, lejos de proceder en tal sentido inteligente (aunque es pedir peras al olmo), la agredida se regodea de su ridículo cotidiano y todavía exige respeto , cuando ella misma es una máquina expendedora de majaderías y agresiones, y como no está dispuesta a cerrar el pico recurre a las instancias electorales ( autónomas , desde luego) para que no hablen mal de mi (cuando en los hechos es una contumaz incitadora) y lograr silenciar a quienes denuncian sus excesos, mientras ella despotrica a gusto.

No cabe duda: los participantes en esta defensa de la también ex vendedora de pollos se quemaron las neuronas en su intento por encontrar un pretexto –muy rascuache– para silenciar al Presidente de la República, y si ello fuera poco las palabras de Claudia Zavala, presidenta de la citada comisión del INE, son alentadoras: “pido a las mujeres en la política –y en todas las áreas– no aguantar y, al contrario, tener cero tolerancia hacia cualquier tipo de violencia. Yo no creo que en política tengamos que aguantar nada, y justamente la denuncia es una vía para visibilizar cualquier tipo de violencia, porque si no, vamos a preservar los sistemas patriarcales… vean los presidentes de los partidos políticos, ¿dónde están las mujeres?… las mujeres políticas no tienen que aguantar nada” ¡Olé!

Pero, como bien lo recuerda Fabiola Martínez en su nota de La Jornada, “la consejera (Zavala) votó en contra en la sesión del 20 de julio pasado cuando (…) no se concedieron las medidas solicitadas por Xóchitl, quien impugnó ante la sala superior del TEPJF y se ordenó a la comisión un nuevo análisis, ahora bajo el parámetro de que el mandatario utilizó estereotipos de género”, es decir, lo mismo que se rechazó dos semanas atrás, ahora sí resultó válido por tratarse, dijo, de acciones sutiles que generan violencia simbólica . ¡De la manga!, pues.

Y como dice López Obrador: ¿violencia de género? ¿Qué, no es cierto que es la candidata de Claudio?

Recomienda el esperpéntico Vicente Fox: deja la destruida y obsoleta educación pública y únete a la privada para progresar . Ajá, pero si los resultados son como los obtenidos por el analfabeta ex inquilino de Los Pinos, quédate en la pública.

