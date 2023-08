▲ Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, y su ex esposa Daysuris Vásquez, en la audiencia judicial del 30 de julio tras ser arrestado por los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. Foto vía Afp

Jorge Enrique Botero

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 5 de agosto de 2023, p. 21

Bogotá. El hijo mayor del presidente Gustavo Petro abordará su defensa bajo la figura de libertad provisional luego de que un juez de función de garantías decidiera en la tarde de ayer no enviarlo a prisión preventiva para afrontar los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que pesan en su contra.

En medio de gran expectativa del público, que sigue el caso como si se tratara de una telenovela, el togado del caso se tomó varias horas para exponer un indescifrable galimatías jurídico antes de anunciar que no enviará a Nicolás Petro a la cárcel, agregando así otro ingrediente a esta trama melodramática cuyo primer capítulo se inició en la madrugada del sábado pasado, cuando Petro hijo y su ex esposa, Day Vázquez, fueron arrestados en la ciudad de Barranquilla.

Nicolás Petro obtuvo el beneficio de libertad condicional luego de declarar ayer que buena parte de los dineros de origen ilícito recibidos por él y por su ex esposa durante 2022 fue a parar a la campaña electoral de su padre. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, esta grave acusación es sólo el comienzo de una estrategia del primogénito del presidente antes de acogerse a una figura llamada principio de oportunidad mediante la cual podría incluso librarse de todas las acusaciones en su contra.

Expertos judiciales explicaron que ello sería posible si Nicolás Petro suministra a la Fiscalía General –como lo ha ofrecido– pruebas creíbles y suficientes para demotrar que a la campaña de su padre llegaron recursos de origen ilícito.

La ex esposa de Petro hijo también fue puesta en libertad, pero ambos tendrán restricciones de movilidad y tendrán prohibido acercarse a otros sujetos procesales involucrados. El juez fue más allá de la solicitud de la fiscalía para que el hijo del presidente recibiera prisión domiciliaria .

¿Venganza de hijo afligido?

Las recientes declaraciones del mayor de los seis hijos de Petro no sólo causaron un remesón político de grandes magnitudes, sino que han generado una avalancha de especulaciones sobre las motivaciones que podría tener Nicolás para causar daños irreparables a la imagen y a la gobernabilidad de su propio padre.

Medios locales recordaron que cuando la ex esposa de Nicolás acudió a la revista Semana para denunciar que su ex marido –a quien acababa de descubrir de romance con su mejor amiga– había recibido colosales cantidades de dinero aprovechando su condición de hijo de Gustavo Petro, éste trató de explicar la conducta de Nicolás argumentando que no lo había criado ni participado en su proceso de formación.