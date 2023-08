Vicente Juárez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 5 de agosto de 2023, p. 27

San Luis Potosí, SLP., El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), José Luis Ruiz Contreras, confirmó que se emitió una orden de aprehensión contra Fernando N, quien agredió esta semana a un menor de edad, empleado de una sucursal de la cadena de comida rápida Subway ubicada en esta capital.

Ruiz Contreras indicó que continúa la búsqueda del implicado, y dijo esperar a que la Policía de Investigación cumplimente la orden de arresto. Destacó que una vez que sea detenido, se solicitará al juez de control que le imponga la medida cautelar de prisión preventiva.

El fiscal recordó que la FGE cuenta con una ficha roja de la Interpol para buscar al acusado, que se presume no ha salido del país, al menos de forma legal, pues no cuenta con pasaporte vigente. La ficha roja se puede emitir, salga o no salga del país. Se solicitó en caso de que esté fuera .

Agregó que las autoridades de Estados Unidos no han emitido alguna alerta a la fiscalía a su cargo sobre un intento de Fernando N de salir de territorio nacional.

De acuerdo con José Luis Ruiz, la captura del sujeto, conocido como El Tiburón, se concretaría en cuestión de horas.