Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 5 de agosto de 2023, p. 8

Madrid. El Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadunidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) prohíbe a los actores afiliados promocionar sus proyectos cinematográficos mientras dure la huelga que les enfrenta a los productores de cine. Estas estrictas reglas provocan que los intérpretes no puedan hablar sobre sus películas en público, algo que Zachary Levi, que interpreta a Shazam dentro del Universo DC, ha considerado estúpido .

Un vídeo colgado en Twitter por el usuario @PJocky82 mostraba al actor dando un discurso en la Comic-Con de Manchester celebrada en la ciudad inglesa a finales del pasado mes de julio. En el escenario, Levi lamentaba no poder hablar de proyectos que ha protagonizado como las dos películas de ¡Shazam!, Chuck o Enredados, aunque no menciona sus títulos directamente.

“No estoy autorizado para hablar... Esto es tan estúpido. No puedo hablar de mis anteriores trabajos, ni de las películas en las que he hecho de un superhéroe, ni de la serie de televisión en la que hice de un friki que trabajaba en West Buy. No puedo decir nada de una magnífica película de animación en la que estuve fantástico... ¡como el mejor príncipe de la historia! No me permiten hablar de estas cosas”, comenta el intérprete en el video.

Unas declaraciones de las que, por el momento, no se tiene el contexto completo ni se conocen las palabras previas y posteriores del actor al extracto que está circulando por la red social. Lo más probable es que Levi simplemente estuviera bromeando sobre estas restricciones del sindicato a los actores durante la huelga, en la que los intérpretes buscan mejorar sus condiciones laborales y económicas ante las condiciones abusivas de los estudios.