Julieta Egurrola quien está nominada a Mejor Actriz por la cinta Ruido, la cual aborda la problemática sobre las desapariciones, explicó: “Estoy contenta porque nuestro trabajo tiene un reconocimiento y aunque uno no hace películas para ganar premios, esta cinta es importante por el tema de las desapariciones. Lo que queremos es hacer ruido y es importante que se siga hablando de esta problemática que es una herida muy grande, que, según cifras oficiales, oscila entre las 111 mil personas a quienes no encuentran sus familias.

Arcelia Ramírez, nominada en la misma categoría por La civil, que también trata sobre la dolorosa situación de las desapariciones, contó: de entradan las candidaturas ya son un reconocimiento, pero tratándose de un personaje que encarna a una de las heridas más profundas del país, sí es muy importante y especial este personaje, porque es uno de los más poderosos que he tenido en mis manos, además de una historia sobre una situación que es feroz en cifras. Es necesario construir un sistema de justicia que apoye a las víctimas, resuelva los casos y luche contra la impunidad .

Para Ramírez, en la edición 65 de los Premios Ariel se conjuntan varias cosas maravillosas, pues su hija Emilia Berjon está nominada como Mejor revelación por la cinta Trigal.

Además, la academia ganó su sobrevivencia, lo cual no debería suceder, porque tendría que tener una partida presupuestal asignada. La Amacc tiene una misión magnífica: visibilizar y estimular el cine mexicano , puntualizó la actriz.

Sobre la cinta Bardo, de Alejandro González Iñárritu, los nominados Eugenio Caballero (diseño de arte) y Francisco Rubio (coactuación masculina), así como el productor Stacy Persky, explicaron que se encuentran contentos de que esté contemplada entre las mejores en esta edición de los Arieles.

Caballero aseguró: sé del trabajo que ha hecho la academia; es impresionante después de las condiciones que no han sido favorables y se ha esforzado por dar continuidad a los premios; en lo particular, las nominaciones y los Arieles que he tenido antes han sido un empujón no sólo anímico, sino en mi carrera .