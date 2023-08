Pero lejos de esa voluntad que se espera en el medio acuático, la FMN publicó ayer en redes un extenso documento sin firma en el cual resalta que el organismo no se puede extinguir , que la suspensión de la World Aquatics a Todorov y a la federación no es cosa juzgada y defenderá su autonomía.

“Digan lo que digan, en este país no se hace alto rendimiento ni se compite a escala internacional, si no es con apoyo del gobierno. Las federaciones no generan recursos. Sucede que los dineros que se generan no se utilizan, en la mayor parte, en el desarrollo de la disciplina. Piensan que como lo produjo la asociación civil a través de la iniciativa privada y todo mundo paga sus afiliaciones, así como las (inscripciones a) competencias, consideran que esa es la utilidad. Y no es así. Lo que genera cada federación es para el desarrollo de sus deportistas, no para un ente privado, como desgraciadamente pasa en muchas organizaciones en nuestro país , lamentó el ex director de la Conade.

Respecto de la entrega que deberá hacer el destituido consejo directivo de la FMN, Vargas, quien fue expulsado como miembro del organismo por denunciar los malos manejos, expuso: No se trata de quitar el registro y ya. De ninguna manera. No me cabe en la cabeza que digan borrón y cuenta nueva, porque eso es lo que dicen en la mayor parte de las federaciones. El que se va deja la casa vacía. Necesitamos ver qué se hizo con todo lo que se generó en 20 años, estamos hablando desde que Javier Careaga tomó el control junto con Kiril. Seguramente cuando llegó Todorov, el anterior titular de-jó todo un inventario, un acta donde dice exactamente lo que hay para que continúe el trabajo .

Bronce para Balleza y Willars

Los clavadistas Diego Balleza y Randal Willars se colgaron el bronce en la superfinal de la Copa del Mundo que se realizó en Berlín, Alemania.

La dupla mexicana logró una puntuación de 408.39 en la plataforma de 10 metros sincronizados, prueba en la que los chinos Hao Yang y Junjie Lian (471.00) se quedaron con el oro y los australianos Cassiel Rousseau y Dominic Bedggood (411.84) se adjudicaron la plata.

Con información de Ap