Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 5 de agosto de 2023, p. a12

He aquí otra manifestación de la belleza: el álbum titulado It’s Still Autumn, confluencia de música persa con holandesa, milenios de historia en instrumentos cuya rareza y unicidad explican el poderío de los efluvios que de ellos nacen.

El protagonista del Disquero de hoy es el músico iraní Kayhan Kalhor, nacido en Teherán, Irán, el 24 de noviembre de 1963, de familia kurda, quien estudió desde niño la tradición radif persa y pulsa desde entonces un instrumento de particular belleza que se llama kamanché.

El kamanché es un artefacto de cuerda frotado, originario de Persia, y se utiliza en la música clásica de Irán, Armenia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Turkmenistán y muchas otras regiones recónditas y mágicas.

Tiene cuerdas de seda, aunque los de fabricación reciente tienen cuatro hileras de metal mientras las manijas de afinación son de marfil.

Se toca con un arco, que en el caso de los instrumentos profesionales están hechos con crin de caballo.

Pulsado por Kayhan Kalhor, nos evoca imágenes de Las mil y una noches, y nos pone en la mente símiles: de pronto es como Jordi Saval pulsando su bas viol, o viola da gamba. Vemos también en la mente, si cerramos los ojos mientras escuchamos a Kayhan Kalhor, a Monsieur de Saint Colombe: el esplendor de una música sin edad pero con signos de milenios en la frente, jeroglíficos de magia.

Escuchar el kamanché pulsado por Kayhan Kalhor es un arrebato, un éxtasis, una exclamación al mismo tiempo absorta, concentrada y mágica. La sensación es muy intensa: suena a lejanía, desierto, fogata en la noche, susurro de criatura exótica.

Una manera de explicar lo inexplicable, de narrar lo inenarrable, de poner en palabras lo inefable, es decir, una manera de describir la intensidad y la magia de la música de Kayhan Kalhor, la proporciona la hermana gemela de esta música: la poesía persa:

cuando ella camina con sus doncellas

su belleza es una luna entre faroles

oscilantes

Así cantó en el año 750 el poeta iraquí Abbas Ibn Al-Ahnaf, mientras el canto del instrumento llamado kamanché sigue y perdura y nos introduce en túneles luminosos donde nos convidan sus resplandores las luciérnagas.

Kayhan Kalhor ha recorrido territorios disímbolos con su cultura a cuestas. Muchos gustan de ubicarlo en lugares conocidos, por ejemplo la fabulosa orquesta multicultural Silk Road Ensamble que dirige el violonchelista de origen chino Yo-Yo Ma, quien desanda junto a músicos de vario linaje la antigua ruta de la seda.

En realidad, Kayhan Kalhor es más que una referencia prestigiante. Es un personaje fundamental en el avance de la civilización debido a que la música persa está atenida generalmente a la visión hollywoodense, folclorizante, racial, exotizante y definitivamente reduccionista de la cultura dominante.

Mediante una discografía descomunal, ha dotado al mundo de porciones de luz monumentales. En los discos donde él toca solo, su kamanché se convierte en instrumento de la divinidad, y es cuando la ensoñación y los sentidos cobran sentido:

Presurosa una muchacha vino a mí

una noche

impaciente por huir de la inocencia

cuando caminaba, su cuerpo le dijo

al viento:

si fueras serio así es como deberías

agitar las ramas

Así cantó hace milenios el poeta iraní Abu Bakr Muhammad bn Ali Ibn ‘Arabi mientras en la actualidad el canto del kamanché de Kayhan Kalhor nos evoca ramas agitadas con garbo y donosura.

En realidad, el Disquero de hoy, como es costumbre, era una novedad discográfica: el nuevo disco de Kayhan Kalhor, pleno de belleza y de poesía se titula The Sky Is The Same Colour Everywhere, grabado junto con un viejo y entrañable conocido del Disquero: Toumani Diabaté, músico de Mali que pulsa un instrumento que también conecta con la divinidad: la kora, también de cuerda con una calabaza seca como caja acústica.

Ese disco es de una belleza arrobadora, pleno de ternura, inocencia edénica y poesía. Lo recomiendo con esmero.

Al escuchar después el disco que finalmente nos ocupa, It’s Atill Autumn, decidimos concentrarnos en esta joya de la música persa contemporánea con música holandesa de todas las eras. Es sencillamente una obra maestra, escucharlo es un ritual de encantamiento, una ceremonia de iniciación.