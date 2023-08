Apoyos sociales y estrategia han mejorado seguridad en la CDMX: López Obrador

Alonso Urrutia y Emir Olivares

Si bien no deja de haber delitos y homicidios, la Ciudad de México es segura gracias a que en varias administraciones se privilegió la estrategia de seguridad, complementada con los programas sociales, lo que ha permitido reducir la incidencia delictiva, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia, el mandatario fue abordado sobre su postura en torno a la seguridad capitalina, ante lo cual dijo que anteriormente, bajo los gobiernos priístas, había una elevada incidencia de homicidios y robo de vehículos, pero a partir de la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas, en 1997, se dio un viraje en las siguientes administraciones.

Subrayó que él recibió la administración con un nivel de 120 vehículos robados al día, reduciéndolo hasta 80, lo cual se acentuó con la gestión de Marcelo Ebrard, cuyas estrategias, destacó, consolidaron la tendencia a la baja de homicidios y otros delitos. No había en ese entonces bandas de narcotráfico. Los homicidios, como los robos de vehículos, tenían una dinámica distinta .

Al mostrar una gráfica de la evolución delictiva en la capital del país, sostuvo que bajo el gobierno de Miguel Ángel Mancera, ahora sí que tan bien que iba, pero aquí se les fue, se fue, aquí, 18, miren, incluso 19 también, y empezó a bajar , dijo señalando la gráfica que mostró sobre la evolución delictiva en la Ciudad de México.

Sin embargo, López Obrador destacó que particularmente en el periodo de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, mucha gente del norte del país comenzó a mudarse a la Ciudad de México, por la violencia desatada en algunas regiones del país. Migraban buscando mayor seguridad.